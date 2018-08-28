Zafer Bayramı'nı zirveye bayrak dikerek kutladılar

KONYA (AA) - Beyşehir'de bir grup genç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Kale Yeri Dağı zirvesine 10 metre uzunluğunda bayrak direği dikip göndere bayrak çekti.

Beyşehir’in Akçabelen Mahallesi’nde yaşayan gençler, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında bin 400 metre rakıma sahip Kale Yeri Dağı’nın zirvesine dev Türk bayrağı dikmeye karar verdi.

Zirveye dikmek üzere 10 metre uzunluğunda bayrak direği hazırlatan gençler, direği dağın ilk 400 metresine traktörle geriye kalan bin metrelik bölümde ise omuzlarına alarak taşıdı. Kum, su, çimento gibi malzemeleri de ellerinde taşıyan gençler, 3 gün çalışarak bayrak direğini dikti.

Bayrak direğini hazır hale getiren gençler daha sonra direğe Türk bayrağı çekti.

Gençler çalışma sonunda "Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Selman Sayın, şunları kaydetti:

"Bayrak direğini ve diğer malzemeleri dağın zirvesine taşımak zor gibi görünse de tarihimizden aldığımız güç, yüreklerimizdeki vatan, millet ve bayrak sevgisi bu engelleri kolayca aşmamızı sağladı. Bu çalışmanın görüntülerini daha sonra oluşturduğumuz slayt görüntüsüyle sosyal medya hesaplarımızda herkesle paylaşınca yoğun bir ilgiyle karşılaştık."