Zafer Bayramı'na doğru

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos zaferinin kahraman ordu ve milletin şanlı tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bir milletin vatan sevgisiyle, onuruyla verdiği bağımsızlık mücadelesi ve direnişinin yakın Türk tarihindeki karşılığı olan 30 Ağustos tarihinin milli mücadelenin en büyük örneğini sunduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu zafer vatan toprağı işgal altında bulunan vatansever bir halkın, yokluklara rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz olaylarında milletimiz, 96 yıl öncesindeki gibi aynı kararlılık ve inancı tüm dünyaya göstererek adeta bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. Her işgale karşı, 'tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet' bilinciyle hareket ederek vatan hainlerine karşı bir olmayı başaran milletimize minnet duygularımı iletiyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."