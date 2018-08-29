Zafer Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altınkaya mesajında, 30 Ağustos'un Türk milletinin şanlı zafer bayramı olduğunu belirtti.

Dumlupınar'da 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u minnet şükran ve coşkuyla andıklarını ifade eden Altınkaya, şunları kaydetti:

"Zafer Bayramı vesilesiyle başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve İstiklal mücadelesine katılan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. O gün milli mücadelede Atatürk'ün ve milletinin yanında olan Anadolu basını bugün de her zaman devletinin ve milletinin birlik ve beraberliği için ortak hareket edecektir."

- AK Parti İl Gençlik Kolları

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş da yayımladığı mesajla hem Malazgirt Zaferi'ni hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Tüm şehitleri rahmetle anan Kuş, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca nice zaferler elde eden şanlı milletimizle Anadolu'yu ebedi yurt edinmemizi sağlayan Malazgirt Zaferi’ni kazandığımız ve İstiklal mücadelemizin en önemli anı olan Büyük Taarruz'dan da zaferle çıktığımız ağustos ayının son haftasında Zafer Haftamızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Şanlı milletimizin Sultan Alparslan önderliğinde 1071’de başlattığı kutlu yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen devam etmiş ve Cumhuriyet’in ilanı ile taçlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' parolasıyla başlatılan bağımsızlık mücadelesi ile tüm dünyaya şanlı milletimizin istiklali ve istikbali uğruna neleri yapabileceği en somut şekilde gösterilmiştir. Milletimiz 15 Temmuz gecesi millet iradesine ve demokrasiye karşı darbe girişiminde bulunan hainlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğine 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' düsturuyla 'dur' demiş ve şanlı zaferlerine bir yenisini daha eklemiştir. Zafer Haftası vesilesiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."