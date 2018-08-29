Zafer Bayramı'na doğru

NİĞDE (AA) - CHP Niğde İl Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, 30 Ağustos Zaferinin, Türk milleti için son derece önemli bir zafer olduğu belirtildi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği meydan muharebesi sonucunda, düşmanın vatan topraklarından tamamen atılarak düşman işgaline son verildiği hatırlatılarak, şunları kaydedildi.

"30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Büyük Önder ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türk ordusu ve Türk milleti emperyalistleri büyük bir bozguna uğratmış ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmanın temellerini atmıştır."