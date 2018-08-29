Zafer Bayramı'na doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Kar, mesajında, milletin bayrak ve vatan sevgisi, ordunun kahramanlığı ve cesareti ile kazanılan tarihin en büyük destanlarından 30 Ağustos Zafer Bayramını, kutlamanın haklı gururu içerisinde olduklarını belirtti.

Milletçe sahip olunan bağımsızlık coşkusu ve vatan sevgisinin, bugün de Mehmetçiğin kahramanlık ve cesaretinde yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve bilinç her zaman canlı kalarak yolumuza ışık tutmaya devam edecektir. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."