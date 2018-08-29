Zafer Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında, büyük zaferin 96. yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesinin, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere taşındığını aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"30 Ağustos zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı İstiklal Savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Şüphesiz bu zorlu süreçte en büyük güç kaynağımız 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' ilkeleri etrafında bütünleşen milletimizin birlik ve beraberliğidir."