Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğan mesajında, 96 yıl önce istiklal mücadelesini eşi görülmemiş bir zaferle taçlandıran Türk milletinin, o gün "imkansız" denileni başarmasını sağlayan cesaret, azim ve beraberlik ruhuyla bağımsızlığına sahip çıkmaya devam ettiğini belirterek, aziz Türk milletinin tarihi emanetini türlü saldırılara karşı koruduğunu kaydetti.

Geçmişte ordularıyla Türk milletine boyun eğdiremeyen emperyalizmin bugün, ekonomik saldırılarla tekrar ortaya çıktığına işaret eden Gündoğan, şunları ifade etti:

"Ferdi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimiz bu saldırıyı da bertaraf ederek kutlu yürüyüşüne devam edecek, boyunduruk altına alınamayacağını bir kere daha ilan ve ispat ederek mazlum milletlere örnek olacaktır. Büyük zaferin 96. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum."