Zafer Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksu, mesajında, 30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin 96. yıl dönümünü bir kez daha coşkuyla, heyecanla ve gururla kutladıklarını ifade etti.

"Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz/Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz" övgüsünü hak eden bir millet olduklarına işaret eden Aksu, savaş meydanlarında kazanılan zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmanın kendilerinin en büyük gayesi olması gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda yeni dönemin birçok sektörde, yeni atılımların ve gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacağını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak, Saygıdeğer Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 2023 hedefimiz ve 2053, 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha çok çalışacak, yeni projelerle ülkemizin şahlanışına önemli katkılar sunacağız. İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz milletimizin ve şanlı ordumuzun tüm mensuplarının, Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

