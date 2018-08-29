Zafer Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin tarihten silinmek istenen bir milletin, tüm imkansızlıklara rağmen var gücüyle yaptığı bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirtti.

Türk milletinin 30 Ağustos'ta hiçbir devletin himayesine girmeyeceğini, bağımsız ve hür yaşama isteğini tüm dünyaya ispatlayarak ilan ettiğini dile getiren Kendirli, şunları kaydetti:

"Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor şartlarda bile olsa bunu başarabildiğimizi tüm dünyaya gösterdik. Milletimiz sahip olduğu birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu hiç bir zaman kaybetmeden sürdürecektir. Bu duygularla milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum."

Milletvekili İlhan da Türk milletinin Büyük Taarruz'u zaferle sonuçlandırarak kurtuluş inancını tüm dünyaya gösterdiğini aktardı.

Bugün dahi tüm dünya ülkelerinin övgü ile söz ettiği bu Büyük Zafer'in, dünya tarihinde bağımsızlık mücadelesinin en önemli ve yegane örneği olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Ulusumuzun tam bağımsızlığını elde ettiği bu zafer, birlik olmanın ve ülkemiz topraklarında beraberce mücadele vermenin ne kadar büyük bir gurur ve onur olduğunu ortaya koymuştur. Yalnızca kuşatma altında olan ülke topraklarının alınması değil, bir ülkenin, bir ulusun bağımsızlığını ve özgürlüğünü de geri kazanmasıyla bu anlayışın hakim olacağı bir devlet yapısının oluşturulacağı düşüncesi güçlenmiş ve de tüm dünyaya duyurulmuştur. Eşsiz mücadelenin büyük bir zaferle sonuçlanmasını sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve başta silah arkadaşları olmak üzere kahraman askerlerimizi, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."



