Zafer Bayramı'na doğru

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye'yi parçalamak ve milleti tarihe gömmek isteyen devletlere karşı, yokluk içinde, tüm imkansızlıklara rağmen adeta küllerinden yeniden doğan aziz Türk milletinin sarsılmaz azmiyle kazanılan bir destan olduğunu kaydetti.

Türk milletinin tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi ile bir ve iri şekilde tüm tehditlere karşı diri olduğunu belirten Karacan, şunları ifade etti:

"Milletimiz, inşallah bugünlerde ekonomimiz üzerinde yaşadığımız tehditleri de bertaraf ediyor ve edecektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığı ve kahraman ecdadımızın bilinci sayesinde zaferle sonuçlandırılan Büyük Taarruz'un seneidevriyesinde vatanımızın bekası uğruna şehadete ulaşan tüm askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."