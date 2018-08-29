Zafer Bayramı'na doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın mesajında, Türk milletinin topraklarını işgal eden güçlere karşı başlattığı büyük taarruzun 30 Ağustos’ta zaferle taçlanmasının yıl dönümünü milletçe coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Tarih boyunca kurduğu devletlerle dünya tarihine yön veren Türk milletinin, bu gücünü ve varlığını bayrağına, vatanına ve istiklaline olan sadakatinden aldığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde sürdürülen Milli Mücadele ile milletimiz, istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizi, vatan topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar savunacağımızı tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Hem düşmanla hem de yoklukla savaşan yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun 30 Ağustos’ta kazandığı zafer sayesinde milletimiz kendi kaderini tayin etme, bağımsız ve hür yaşama onuruna kavuşmuştur. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, vatanımızın bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."