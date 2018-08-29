Zafer Bayramı'na doğru

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, büyük zaferin 96. yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve sevinci içerisinde olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarının kurtarıldığı ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. 30 Ağustos zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 96. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun tüm mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

