KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, haksız kazanç sağlamak isteyen market ve iş yerlerine denetim başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler olmak üzere gıda ve ihtiyaç malzemesi satan iş yerlerine yönelik yapılan geniş çaplı denetimde tüketiciyi aldatan ve haksız kazanç sağlamak isteyenler hakkında yasal işlem yapıldı.

Açıklamada, Kayseri'de genelinde faaliyet gösteren iş yerleri, marketler, AVM'ler ve benzeri yerlerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince denetim yapıldığı ifade edildi.

Perakende satışa arz edilen ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramajlı ürün satanlara, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan ürünlere ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden tespit tutanaklarının düzenlendiğinin aktarıldığı açıklamada, zabıta ekipleri tarafından 32 iş yerinin denetlendiği ve 11 iş yeri hakkında tespit tutanağı hazırlandığı kaydedildi.