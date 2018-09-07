Zabıta müdürü Kayalı, Vali Gül'ü ziyaret etti

SİVAS (AA) - Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 192. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Zekeriya Kayalı ve beraberindekiler, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette teşkilatın tarihi süreci hakkında bilgi veren Kayalı, Sivas'ta yapılan çalışmalar hakkında Vali Gül'e bilgi verdi.

Vali Davut Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dilenci meselesinin çözülmesi gerektiğine işaret etti. Özellikle küçük yaştaki çocukların dilendirildiğini belirten Gül, "Çocukların sokakta dilendirilmesi, çalıştırılması asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Kararlılıkla bu sorunu ortadan kaldırmamız lazım." dedi.

Dilenci tespitinin sivil olarak takip edilmesine dikkati çeken Gül, zabıta teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.