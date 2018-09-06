ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Zabıta Haftası'nı kutladı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve zabıta memurları, Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i makamında ziyaret etti.

Çetin, zabıta memurlarının gece gündüz demeden ilçe halkının huzur ve güveni için canla başla çalıştığını belirterek, "Hepsine çalışmalarında başarılar diliyor, Zabıta Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.

Ali Ay ise Çetin'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemedi. Ekiplerimiz de bu destekle her zaman büyük bir özveriyle çalıştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.