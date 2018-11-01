Zabıta ekiplerinin fiyat denetimi

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki pazarda fiyat denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, belediye zabıtalarıyla ilçe pazarında fiyat denetiminde bulunduklarını söyledi.

Yapılan denetimlerde, fiyatlarda anormal bir artış olmadığını etiketlerde gördüklerini ifade eden Ekici, "Fahiş fiyatla ürün satanlara yönelik, bu tür denetimlerimiz sürecek. Zabıta Amirliğimiz'de aynı konu üzerinde hassasiyetle duruyor.Tabloda etiketin üzerindeki makul fiyatları gördüğümüz pazarcılara da teşekkürümüz oldu." dedi.

Zabıta Amiri Ahmet Çevik de zaman zaman ekip olarak denetimlerde bulunduklarını belirterek, "Denetimin daha etkili olabilmesi açısından, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Yavuz Ekici'de bizzat denetimlere katıldı, kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.