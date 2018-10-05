Zabıta ekipleri etiket, tarife ve fiyat kontrolü yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine zabıta ekipleri haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılara yönelik harekete geçti.

Ekipler 6502 sayılı yasanın 54. maddesi gereğince marketlerde etiket, tarife ve fiyat kontrolü denetimi yapıyor.

Perakende satış yapan marketler başta olmak üzere 96 farklı firmayı denetleyen ekipler, 424 ürünü tek tek inceledi.

Yakın takip ve inceleme yapılan firmalardan 64'ünün uygun olduğu anlaşılırken diğer 33 firmada ise haksız kazanç tespit edildi.

Uygunsuz olan firmalara ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürecek.



