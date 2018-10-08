Zabıta ekipleri denetimlerini artırdı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri gıda ve fiyat denetimlerini artırdı.

Denetimlerde eksik gramaj ve farklı fiyat uygulaması yaptığı tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Tuncay Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız süreceğini söyledi.

Kırıkkale genelinde yapılan denetimlerin tavizsiz şekilde titizlikle sürdürüldüğünün altını çizen Bulut, şöyle konuştu:

"Burada vatandaşlarımıza da büyük görevler düşmektedir. Halkımızın farklı fiyat uygulaması veya gramaj açısından kuşkulandıkları durumları zabıtaya bildirmeleri gerekmektedir. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatları sonrasında daha geniş bir alanda zabıta denetimlerine başladık. Marketler, bakkallar, kasaplar, manavlar için denetimler yapılacak. Fiyat kontrolü, yerli malı logolu ürün, gramaj ve etiket ile kasa arasında fark olup olmadığı dikkatlice takip edilmektedir. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ürünlere el konularak iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlılığına da büyük ihtiyacımız var."

