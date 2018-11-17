Zabıta çalışanı köy arazisinde ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde zabıta çalışanı, arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Çadırlı Körmehmet köyü arazisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi.

Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı bölgeye gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, ölen kişinin Kaman Belediyesinde zabıta çalışanı olarak görev yapan Ali Can (28) olduğunu tespit etti.

Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Can'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Can'ın ziyarete geldiği köyde ava çıktığı, cesedinin olduğu yerde de tüfek bulunduğu öğrenildi.