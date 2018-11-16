"Yüzme Bilmeyen Kalması" projesi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı başlayacak olan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinin Kırıkkale'de de 19 Kasım'da fiilen başlayacağını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, projenin birer aylık periyotlarla 3 dönem halinde uygulanacağını ifade etti.

İl ve ilçelerde eğitim gören ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak olan projenin, müdürlüğe bağlı olimpik yüzme havuzu tesisinde ücretsiz olarak gerçekleştirileceğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığımızın ikinci yüz günlük icraat programı kapsamında düzenlenecek olan projeyle il ve ilçelerimizde ilkokul 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören gençlerimiz öncelikli olmak üzere ülke genelinde toplam 100 bin öğrenci ücretsiz olarak yüzme kursu alacaktır. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz spor tesislerini yakından görecek erken yaşta spora başlayacaktır. Olimpik yüzme havuzumuzda antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleşecek olan projede, öğrencilerimiz beden eğitimi ve oyun ders saatlerinde havuza gelerek hem sporla tanışmış olacaklar hem de daha kaliteli zaman geçireceklerdir."