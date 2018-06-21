Yüzde 55 yerliliğe sahip ilk rüzgar enerjisi jeneratörü üretildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin rüzgar enerjisi tesislerinde kullanılmak üzere yüzde 55 yerlilikle üretilen ilk rüzgar enerjisi jeneratörü tanıtıldı. Global rüzgar enerjisi ekipmanları üreticisi Siemens Gamesa Renewable Energy, Yamaçtepe Rüzgar Enerjisi Projesi'nde Türk jeneratör üreticisi EMS Electronics ile yerli üretim jeneratör imal etti.

Yerli üretim jeneratör, EMS Electronics'in Tuzla'daki fabrikasında düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Alman endüstriyel sistemler üreticisi Siemens şirketlerinden Siemens Gamesa Renewable Energy, Türk firması EMS Electronics ile beraber "Yerli Malı Belgesi"ne sahip ilk rüzgar enerjisi jeneratörünü üretti.



Siemens Gamesa Renewable Energy Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Yıldırım, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’de güçlü bir tedarik zinciri kurmak için yeni adımlar attıklarını söyledi.

Rüzgar türbinleri bileşenlerinin üretimi için Yamaçtepe Rüzgar Enerjisi Projesi'nde Türk jeneratör üreticisi EMS ile iş birliği anlaşması yaptıklarını belirten Yıldırım, "Siemens Gamesa olarak kurulu veya inşası devam eden tesislerle 2010 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz.Yerel tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla iş birliğini güçlendirerek bu dinamik, hızlı büyüyen pazarda liderliği elimizde tutmayı amaçlıyoruz. Birçok projede zaten Siemens Gamesa’nın tedarikçilerinden biri olan İstanbul merkezli jeneratör üreticisi EMS, gelecekte de Siemens Gamesa’nın tedarik zincirinde önemli bir rol oynamaya devam edecek." dedi.

Yıldırım, "Şu anda Siemens Gamesa, Türkiye için yaklaşık 1 gigavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yerlileştirme faaliyetleri ve yerel tedarikçileri geliştirme süreci YEKA projesinde de önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.





- "Türkiye’nin sürdürülebilir enerji kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz"





Siemens'in 162 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anlatan Yıldırım, şirketin kimi Türk idareciler tarafından, "Alman kökenli Türk şirket" olarak nitelendiğini hatırlattı.

Türkiye'deki iş ortaklarına inandıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"EMS gibi güçlü iş ortaklarımızla birlikte Yeka projesini başarıyla tamamlamak için Türkiye’de güçlü bir tedarik zinciri kurma yolunda ilerliyoruz. Siemens Gamesa’nın modern rüzgar türbinleri ve iş ortaklarımızın desteği sayesinde Türkiye’nin sürdürülebilir, temiz enerji kaynaklarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir ve temiz enerji kaynakları, günümüzde hiç olmadığı kadar önemli bir konumda. Siemens Gamesa Türkiye’nin temiz enerji ihtiyacına modern rüzgar türbinleriyle katkıda bulunduğu için gurur duyuyoruz."





- "Şirketimiz Siemens Gamesa’ya ürün sağlamaya devam edecek"





EMS Türkiye İşletme Müdürü Murat Canbaz ise "Siemens Gamesa, şirketimizin önemli bir iş ortağı ve müşterisi. İş ortağımızın mevcut projeleri için şirketimizin ürettiği jeneratörleri seçmiş olmasından çok memnunuz. Şirketimiz, Siemens Gamesa’ya gelecekteki projeleri için de ürün sağlamaya devam edecek." diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgilere göre, Siemens Gamesa, 2017’de yüzde 17’nin üzerinde pazar payıyla dünyanın 1 numaralı rüzgar enerjisi ürünleri ve çözümleri tedarikçisi konumunda.

Şirket, 85 gigavata yakın kurulu tesisle dünya çapında ürün ve teknoloji piyasaya sürerken, Siemens Gamesa, hem kara hem de denizde kurulu teknolojilerini içeren sektörün en geniş ürün portföyüne sahip.

Bunun yanı sıra sektör lideri hizmet çözümleri sunarak temiz enerjiyi daha ulaşılabilir ve güvenilir hale getirmeye yardımcı olmaktadır.

Siemens ve gamesa'nın şirket birleşimi 2017’de gerçekleşirken,Siemens Wind Power’ın rüzgar enerjisi sektöründeki geçmişi 1980’lerin başına, Gamesa’nın ki ise 1994’e uzanıyor.