Yuvalarından düşen yavru leylekler kurtarıldı

KONYA (AA) - Beyşehir'de, cami kubbesindeki yuvasından aşağıya düşen yavru leylek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Esencete Kuba Camisi'nin kubbesindeki yuvadan bir yavru leyleğin düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekibi, merdiven uzatarak yavru leyleği kurtardı. Ekip, yavru leyleği tekrar yuvasına yerleştirdi.

İtfaiye ekipleri, bir başka adreste yuvada ayağına dolanan ip nedeniyle yaralanan başka bir yavru leyleğe daha müdahale ederek kurtardı.

Hafif şekilde yaralı olduğu belirlenen yavru leyleğin, teslim edildiği Beyşehir Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından Yaka Manastır Tabiat Alanı'ndaki hayvanat bahçesinde tedavi ve rehabilitesinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına salınacağı öğrenildi.