Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Yurtta kış

- Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı etkili oldu

23 Aralık 2017 Cumartesi 12:48
Yurtta kış
banner230

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te kar yağışı etkili oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde yağmaya başlayan mevsimin ilk karı, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Namazgah ve Piremir mahallelerini beyaz örtüye bürüdü.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de erken saatlerde başlayan kar yağışı zaman zaman etkili oldu. Ekipler, bazı bölgelerde önlem amacıyla tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın sabaha kadar sürüceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
BursaKar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim