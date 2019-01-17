Yurtta kış

MALATYA/KAHRAMANMARAŞ/ŞANLIURFA (AA) - Malatya ve Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 345 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açılamadı.

Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle bazı trafo ve yüksek gerilim direkleri devrildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Arapgir, Doğanşehir, ve Hekimhan'da 25'er, Akçadağ'da 20, Pütürge'de 14, Doğanyol ve Kuluncak'ta 8'er, Yazıhan ve Yeşilyurt'ta 6'şar, Battalgazi'de 4, Darende'de 3, Arguvan ilçesinde ise 1 mahalle ile kar yağışı ve tipi nedeniyle yollar kapandığı için ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 145 mahallenin toplam 1974 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Darende-Gürün kara yolunun kapalı olmasından dolayı ilçe girişlerinde bekletilen çok sayıda yolcu otobüsü, tır ve otomobil sürücüsü ve yolcular ilçedeki yurtlarda misafir edildi. Ayrıca yolda kalanlara Kaymakamlık tarafından sosyal tesislerde çorba ikramı yapıldı.

Öte yandan kara yolunda zincir takan araçların geçişine izin verilmeye başlandı.



- Kahramanmaraş

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'ndaki bir apartmanın çatısı yola uçtu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbirleri alarak yolu iki yönlü olarak ulaşıma kapattı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Meteoroloji verilerine göre hızı saatte 26 kilometreyi geçen rüzgar bazı otobüs duraklarını da yerinden söktü. Vatandaşlar rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandı.

- Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma hala kapalı

Kentin kuzey bölgesinde iki günden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açılamadı.

Kar yağışının sürdüğü bölgede Kayseri istikametine gidecek yolcu otobüsü, tır ve otomobiller yolun açılması için bekletiliyor. Bazı sürücüler ise Kahramanmaraş-Adana kara yolunu kullanarak yolculuğuna devam etti.

Büyükşehir Belediyesi ve Göksun Belediyesi ve Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu gece de yolda kalanlar, yurt ve ve taziye evi gibi yerlerde misafir edildi.

Çoğunluğu ilin kuzey bölgesinde yer alan ilçelerin 200 mahallesine yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 kar paletli ambulans, önünde kar küreme bıçağı olan 1 snowtrack ambulansla Aralık 2018 ve ocak ayında yoğun kar yağışı nedeniyle mahalle yolları kapanan kırsaldaki 90 hastaya ulaşılarak müdahale edildiği bildirildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

İlçenin Karacadağ bölgesinde devam eden kar yağışı nedeniyle bazı trafo ve yüksek gerilim direkleri devrildi.

Bölgenin en yüksek kesimi olan Karacadağ'ın zirvesinde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı öğrenildi.

Kentte yağışlı havanın yarından itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.





