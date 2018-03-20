Yurtta kalan öğrencilere tiyatro gösterisi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik tiyatro gösterisi düzenledi.

Beyşehir Feride Akkanat Öğrenci Yurdu'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "Şehitler Diyarı Çanakkale" adlı tiyatro oyunu öncesinde yurttaki öğrencilerle bir araya gelen ve bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de toplumun her kesimine hitap eden hizmetler yaparken, ilçeye yükseköğrenim görmek için gelen üniversite öğrencilerini de unutmadıklarını söyledi.

Belediye olarak her alanda olmaya özen gösterdiklerini belirten Özaltun, şunları söyledi:

"Toplumumuzun tüm kesimleriyle bir araya geliyor, onların talepleri doğrultusunda hizmetler gerçekleştiriyoruz. Bunları yaparken de insan odaklı çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanı sıra, Beyşehir’de yaşayan, yüksek öğrenimlerini sürdüren üniversite gençliğimiz var, onları da unutmamamız gerekiyor. Çünkü, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu anlamda, Belediye olarak bugüne kadar her zaman yanınızda olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından KYK Beyşehir Yurt Müdürü Mustafa Songül, Belediye Başkanı Murat Özaltun’a günün anısına bir plaket takdim ederken, düzenlenen tiyatro gösterisi ile yurtlara ve yükseköğrenim gören üniversite öğrencilerine bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Yurtta kalan öğrenciler, daha sonra "Şehitler Diyarı Çanakkale" adlı tiyatro oyununu izledi.

