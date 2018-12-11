Yurt öğrencileri yaşlıları ağırladı

KIRŞEHİR (AA) - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kırşehir Saliha Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, huzurevi sakinlerini misafir etti.KYK Kırşehir İl Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, Saliha...