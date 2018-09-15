Yurt inşaatından kablo hırsızlığı

- Sivas'ta 2,5 ton bakır kablo çaldıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Yurt inşaatından kablo hırsızlığı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta yurt binası inşaatından 80 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kardeşler Mahallesi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi yanındaki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait inşaattan çeşitli tarihlerde 80 bin lira değerinde 27 metre uzunluğunda 2 bin 430 kilogram bakır kablo çalınmasını araştıran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirlik ekipleri, yurt çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Olaylarda kullanılan 3 kamyonetin plaka tanıma sisteminden kentte olduğunu belirleyen ekipler, M.Y, Ç.A. ve H.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Araçlardaki aramada, demir kesme makası, manivela ve kablo soyma bıçağı ele geçirildi.

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