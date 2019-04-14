Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak

Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi, hava sıcaklıklarının 4-8 derece azalması bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklığı azalacak
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ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 15 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin havayla hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkenin büyük bir bölümünde hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle oluşabilecek zirai don, yüksek kesimlerde görülebilecek kar yağışlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Enes Duran

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