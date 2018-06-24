Yurt dışından gelen seçmenler havalimanında oy kullandı

İSTANBUL (AA) - Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemi sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı vatandaşların, havalimanı geliş ve gidiş katında kurulan 12 sandıkta 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, bugün saat 17.00'de tamamlandı.

Bazı vatandaşlar son anda sandıklara gelerek, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Uçakları gecikmeli inen bazı vatandaşlar ise saat 17.00'den sonra sandıkların olduğu bölüme geldikleri için oylarını kullanamadı.

Son dakikalarda oyunu kullanan Murat Mayor, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington'dan uçakla geldiğini, seferini oy kullanma saatine göre ayarladığını söyledi. Mayor, sandığa yetişmek için pasaport kontrolünü hızla geçtiklerini ifade ederek, "Hepimize hayırlı olsun." dedi.

ABD'de yaşayan Ayşe Öztürk, Atlanta'dan isteyerek oy kullanmaya geldiğini, son anda yetiştiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Burkina Faso'dan gelen Mehmet Mustafa Çelik de uçak geciktiği için biraz geç kaldıklarını ancak oylarını kullanabildiklerini söyledi. Çelik, tercihini yapmak için uzun yoldan geldiklerini dile getirerek, "Ülkemiz için inşallah hayırlı olur." ifadesini kullandı.

Geç kaldığı için oy kullanamayan Gökhan Tektaş ise ABD dönüşü pasaport görevlisinin işlemlerin 17.00'de sona ereceğini bildirmesi üzerine acele ettiklerini fakat yetişemediklerini anlattı. Beş dakika geç kaldıkları için oy veremediklerini aktaran Tektaş, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Deniz Konca ise uçak rötar yaptığı için oy verme işlemine geç kaldığını kaydetti. Konca, sadece 5 dakika geç geldiği için oy kullanamadığını belirterek, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Oylamanın sona ermesinin ardından oylar, sandık görevlilerinin eşliğinde çuvallara konarak, mühürlendi. Bu sırada terminalde polisler güvenlik önlemi aldı.