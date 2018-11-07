"Yurt dışında bir sektör markası satın almayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, ihracatın cirodan aldığı payı her yıl artırdıklarını belirterek, "Orta vadede ciromuzun yüzde 50'sinin ihracattan geliyor olması ve yurt dışı pazarından bir sektör markasını satın almak da en büyük hedeflerimizden biri." dedi.

Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temizlik kategorisine yaptıkları yatırımlarla da pazarda büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Kolbaşı, Arzum olarak yılı başarılı bir şekilde tamamlayacakları öngörüsünde bulunarak, "İnovatif ürünlerimiz, yenilikçi teknolojilerimiz ve fark yaratan tasarımlarımız ile bu yıl da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi daha da sağlamlaştırdık. İlk 9 ayın sonuçlarına göre, şu an yüzde 11,6 pazar payı ile adette birinci markayız. Yüzde 8,1 cirosal paya sahibiz. Gıda hazırlama, pişirme-kızartma ve saç bakımı kategorilerinde liderliğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ana yatırım alanlarının Ar-Ge ve tasarım olduğuna işaret eden Kolbaşı, "Bu yolda yatırımlarımıza son sürat devam ediyoruz ve Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz. Tasarım konusunda tüketici ihtiyaçlarını ve trendleri takip ederek en doğru ürünü tanımlayıp kullanım kolaylığını ve tasarımı ön plana çıkarıp ilerliyoruz. 20 adet marka ve 5 adet patent/faydalı model başvurumuz bulunmakta. 2019'da da üst üste liderliğimizi sürdürdüğümüz kategorilerde başarılarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ve indirimle destekliyoruz"





Murat Kolbaşı, Arzum'un son yıllarda ihracatta katettiği yolun kendileri için mutluluk verici olduğunu, şu anda dünyanın 35 ülkesinde bulunduklarını ve bu rakamı 2023'te 50'nin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İhracatta mutfak kategorileriyle ciddi bilinirliklerinin olduğunu belirten Kolbaşı, "Son dönemde Olimpia Power ve süpürge kategorisinde de talep görmeye başladık. Özellikle Orta Doğu ve Avrupa olmak üzere pek çok pazara odaklanmış durumdayız. Gelecek dönemde bu kategorideki gelişmenin katkısı ile global marka olma yolunda çalışmalarımız daha da ilerleyecek." şeklinde konuştu.

Kolbaşı, ihracatın cirodan aldığı payı her yıl artırdıklarını vurgulayarak, "Orta vadede ciromuzun yüzde 50'sinin ihracattan geliyor olması ve yurt dışı pazarından bir sektör markasını satın almak da en büyük hedeflerimizden biri." dedi.

Tüketicilere fiyat artışlarını yansıtmamaya çalıştıklarını belirten Kolbaşı, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vererek biz de bu durumun değişmesi için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ve indirimle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kolbaşı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nı uzun süredir heyecanla beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fuara, 130 ülkeden 3 binden fazla firmanın katılımı var. 12 ülke stratejik önemli ülke seçilmiş durumda; Endonezya, Vietnam, Pakistan, Güney Afrika, Mısır, Rusya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Kanada, Brezilya ve Meksika. Dünyanın en büyük 500 firmasının 200 tanesinin de standı var. Sektörler ise hizmet, otomotiv, yüksek teknoloji, elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya, oyun teknolojileri, medikal, gıda... Bu fuar sadece dev Çin pazarı değil, bütün Asya Pasifik pazarına açılma yolunda dev bir kapı. Çin'in 33 eyaleti fuara heyet gönderecek ve alım gerçekleştirecekler. Merkezi hükümetin bu yönde talimatı var."

Arzum olarak, Türk kahvesinin dünyaya yayılımı için tasarladıkları OKKA ailesiyle fuardaki yerini aldıklarını bildiren Kolbaşı, "Hem kahve makinelerimiz hem de Türk kahvesi çekirdeği öğütücümüz Arzum OKKA Beangourmet'in diğer fuarlarda olduğu gibi burada da büyük ilgi çekeceğine ve bize yeni fırsatlar sunacağına eminiz. Çin'de kahve pazarı dünya ortalamasının üzerinde büyüyor. Geçen yıl kahve tüketimindeki büyüme yüzde 20'yi yakaladı. Dünyanın en büyük kahve zincirleri Çin'de yerini almaya başladı. Hatta Starbucks dünyada en büyük şubesini Şanghay'da açtı. Uluslararası birçok kahve markasının yatırımı var. Bu, büyüyen pazarda Türk kahvesinin de şansı var demektir." şeklinde konuştu.





- "Birçok dünya ülkesi kahve falından haberdar"





Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı, şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın birçok yerinde Türk kahvesi içiliyor mu?' diye soruluyor bize... Biz de gururla 'evet' diyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun dokunduğu Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar olan bölgede Türk kahvesi çok iyi biliniyor. Türk kahvesi kültürü bu bölgeden dünyanın birçok noktasına yayılmış durumda. Avustralya'dan Kanada'ya, ABD'den den Güney Amerika'ya kadar kültür taşınmış durumda. Hatta birçok dünya ülkesi kahve falından haberdar. Uzak coğrafyalarda kendim de bizzat gittiğim için Cakarta'yı örnek verebilirim. Arzum OKKA'ya talep var ve Türk kahvesi pişiriyorlar."

Avustralya'nın Melbourne kentinde de 500 binden fazla Yunan vatandaşı olduğundan ciddi bir Türk kahvesi tüketimi bulunduğunu ifade eden Kolbaşı, "Ukrayna'da da çok yüksek tüketim... Balkanlar üzerinde Belgrad da çok önemli. Türk kahvesi orada duble servis ediliyor, yani 2 fincanlık içiliyor. Tabii ki Almanya... Türk komşularından bu kültürü tanıyorlar ve ısınıyorlar. O pazarda da büyümek istiyoruz. Amerika'da çok başarılı gittiğimizi söyleyebilirim, Arjantin ve Mısır'da da çok büyük potansiyel var. Fas da çok önemli." şeklinde konuştu.



