Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı yakalandı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı.

TSK hudut karakolu unsurlarınca dün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edildi.

Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, terör soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Feride Samur ile Ö.S, . ve M.G. olduğu belirlendi.

Feride Samur'un kırmızı bültenle arandığı da tespit edilirken şüpheliler gözaltına alındı.