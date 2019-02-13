Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren: Hedefimiz ABD'deki tüm Türk toplumuna ulaşmak

WASHINGTON (AA) - Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, beraberindeki heyetle, ABD'nin başkenti Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Washington ve Şikago'daki bazı sivil toplum kuruluşları ve Türk derneklerini de ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Eren, hiçbir ayrım yapmaksızın ABD'de bulunan tüm Türk toplumuna ulaşmayı, akademik, kültürel ve sosyal alanda birliktelik sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Önceki yıllara kıyasla iki katı proje desteği vereceğiz"

Eren, ABD'deki Türk gençlerine yönelik birçok çalışmanın hayata geçirileceğini, bu sebeple buradaki Türk toplumuna bu yıl önceki yıllara kıyasla iki katı proje desteği vereceklerini bildirdi.

Söz konusu projelerin, eğitim, bilim ve sanat alanında olacağını dile getiren Eren, bu alanlarda dikkati çeken Türk gençlerine ulaşabilmek ve proje altyapısının sağlanması için bazı Türk dernekleriyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

"Görüştüğümüz bütün dernekler kendilerini FETÖ'den izole etmiş durumda"

Eren, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki faaliyetlerine değinirken de şunları kaydetti:

"ABD maalesef FETÖ'nün en güçlü olduğu ülkelerden biri. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra güçleri büyük oranda kırılsa da burada faaliyetlerini sürdürüyorlar ama Türkiye'yi ve Türk toplumunu temsil etmiyorlar. Zaten bizim görüştüğümüz bütün dernekler kendilerini FETÖ'den izole etmiş durumda. Bu programlarımızın ana esaslarından biri de bu konuda Türk toplumuyla birlik sağlamak."

Eren, Türkiye’nin yurt dışında TİKA, Yunus Emre, Maarif Vakfı ve YTB aracılığıyla farklı alanlarda faaliyetler yürüttüğünü belirterek, Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki sorunların merkezinde olduğunu ve tüm bu sorunlara çözüm üretmeye çalıştığını söyledi.

Muhabir: Safvan Allahverdi