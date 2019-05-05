Yunus Emre kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Türk düşünürü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki kabrin başında düzenlenen törene, Vali Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Müftüsü Bekir Gerek, Mihalıççık Kaymakamı Mesut Ateş, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Çakacak, dua edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Anadolu insanının, sevginin ve hoşgörünün ete kemiğe bürünmüş hali "Bizim Yunus"u anmak ve onun yüzyıllar öncesinden süzüle süzüle bugüne ulaşan mesajlarını bir kez daha dillendirmek için bir araya geldiğini söyledi.

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi isimlerin "dünya nimetlerini ve sıfatlarını hiçe sayan ölümsüzlük sırrının uluları arasında yer almış yüceler" olduğunu belirten Çakacak, şöyle konuştu:

"Yunus Emre, tasavvuf ruhunu kalıplardan çıkarıp amel haline getiren bir şahsiyet olduğu gibi aynı zamanda kelimelerle sevgi iklimini örmüş bir dil mimarıdır. Yunus'un şairliği ve dervişliği, bir kılıcın iki yüzü gibi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. İnsanları terbiyede ilahi aşkı muallim ve mürebbi kabul eden Yunus'a 'Aşk ahlakının da en cesur bekçisidir' demek yanlış olmaz. Yunus, dün içinde yaşadığı toplum için ne kadar mühimse, bugünkü cemiyet ve bugünün insanı için de belki daha lüzumludur. Yunus'a 13'üncü asır Türklüğünün ne ölçüde bir minnet borcu varsa, bugünün Türklüğünün de aynı oranda borcu vardır."

Çakacak, "Onu hakkıyla tanımak, tanıtmak ve herkesin nasibi ölçüsünde faydalanmasını sağlamak hepimizin üzerinde asli bir vazifedir. Çünkü Yunus Emre, bize ait bir değerdir. Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi ülkemizin kültürel ve sosyal çimentosudur." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ilahiler seslendirildi.