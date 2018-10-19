Yunus Emre İlkokulunda TANAP projesi tamamlandı

YOZGAT (AA) - Sorgun Yunus Emre İlkokulunda TANAP tarafından desteklenen "Taşımalı Öğrencilerin Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi" projesi tamamlandı.

Okulda, dezavantajlı ve taşımalı öğrencilere sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, yemekhane modernizasyonu ile spor alanlarının iyileştirilmesi yapıldı.

Okulu ziyaret eden Sorgun Kaymakam Mustafa Altınpınar, 155 bin 200 lira değerindeki projeyle, eğitim öğretimin dezavantajlı grubu olan taşımalı öğrencilere sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmanın hedeflendiğini belirterek, projeye destek veren TANAP'a teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de taşıma merkezi olan okula 8 köyden 1-8'inci sınıf, 100 taşımalı öğrenci geldiğini, mevsimlik tarım işçisi çocukların da eklenmesiyle bu sayının 120'ye çıktığını söyledi.

Ekinci, "Taşımalı öğrencilerin öğle yemeklerini yiyebilecekleri bir mekan bulunmakla birlikte, bu mekanın fiziki şartlar açısından pek çok eksiklikleri vardı. Proje kapsamında yemekhanenin modernizasyonunun yanı sıra taşımalı öğrencilerin okul kültürüne uyumları ve boş zamanlarını etkin ve eğlenceli bir şekilde geçirebilecekleri, sosyal aktivite alanı olabilecek bir mekan hazırlanması için gerekli tadilat yapılıp, uygun ekipmanların alınması sağlandı." ifadelerini kullandı.