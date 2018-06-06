Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde refakat birimi kuruldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi sayesinde engelli ve yaşlı hastalar, refakatçi personel eşliğinde kısa sürede sağlık hizmet ihtiyaçları karşılanarak, tedavi olma imkanı buluyor.

Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge'nin girişimiyle doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybeden engelli vatandaşların sağlık hizmeti ihtiyaçlarını hızlı, verimli ve mağdur edilmeden karşılamalarına yardımcı olabilmek için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde engelli ve yaşlı hasta refakat birimi oluşturuldu.



Uygulamayı yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Bilge, "Yaşamın birçok alanında hareketleri kısıtlanan, birçok sorunla karşılaşan engelli ve yaşlı bireylerimize sunulan bu hizmet kısa zamanda büyük bir ilgi ve beğeni kazandı. Engelli ve yaşlı hastalarımız poliklinik girişinde karşılanarak, yönlendirme, bilgilendirme yapılmakta, ihtiyaç duyan hastalara da bizzat refakat edilerek tedavi işlemlerinde yardımcı olunmakta. Bu uygulama sayesinde engelli ve yaşlı hastalarımızın tedavi ihtiyaçları kısa zamanda sonuçlandırılmakta. Acil servise ambulans harici kendi imkanlarıyla gelen engelli ve yaşlı hastalar da kapıda karşılanıp içeriye alan engelli ve yaşlı hasta refakat birimi, hastaların süratle tedavilerinin yapılması sağlamaktadır." dedi.



Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Kurtça Emin Kaya da birimde 5 kişilik ekip ile hizmet sunduklarını, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda bu sayıyı artıracaklarını ifade etti.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise uygulamanın kısa zamanda hastalar tarafından benimsendiğini, "Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır" cümlesini akıllardan çıkarmayarak, beğeni kazanan bu uygulamanın yeni hastane binasında da geliştirilerek devam edileceğini belirtti.

