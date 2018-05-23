Yunanistan'dan darbecilere 'iltica hakkı' kararı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Danıştay Mahkemesinin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine hükmettiği bildirildi.

Danıştay Genel Kurulunda, Yunanistan Hükümeti'nin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirildi.

Bugün toplanan Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtildi.

Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

Muhabir: Furkan Naci Top



