Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü.

Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.

Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.

Muhabir: Furkan Naci Top



