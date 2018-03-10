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Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

10 Mart 2018 Cumartesi 13:15
Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı
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ATİNA (AA) - Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığı götürüldü.

Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.

Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.

Muhabir: Furkan Naci Top


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