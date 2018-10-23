Yunanistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

ANKARA (AA) - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Marvoidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararına ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Başbakan ve yeni Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın Yunan karasularının kademeli olarak genişletilmesine yönelik planlar hakkındaki açıklamalarını ve ilgili haberleri takip ettiklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"İki ülkenin karşılıklı kıyılarının bulunduğu Ege’ye yönelik, ikili mutabakatın olmadığı adımlara müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır. Konuya ilişkin görüş ve uyarılarımız, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir."

Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Kocias, koltuğunu Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarılma kararı alındığını söylemişti.

Muhabir: Tevfik Durul-Furkan Naci Top



