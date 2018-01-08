Yunan Mahkemesinden kaçak darbeci hakkında karar

ATİNA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın kabul edilen sığınma talebi hükümetin kararı temyiz etmesi sonucu askıya alındı.

Atina İdari İstinaf Mahkemesi, Yunanistan hükümetinin itirazı üzerine Özkaynakçı'nın sığınma talebinin askıya alınmasını kararlaştırdı.

Öte yandan serbest kalan ve kararın ardından Atina'daki İltica Ofisi'ne gelen Özkaynakçı'nın, yeniden idari gözaltına alınması bekleniyor. Darbeci askerin hakkında verilen yeni kararla ilgili temyiz etme hakkı bulunuyor.

Yunan hükümeti, İltica Komisyonunun kararına Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle, kamunun yararı için itiraz ederek kararı durdurmak ve iptal ettirmek için Atina İdari İstinaf Mahkemesine başvurmuştu.

Kararın iptaline ilişkin duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

Muhabir: Furkan Naci Top