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Yunak'tan kısa kısa

KONYA (AA) - Yunak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Halil Yılmaz yeniden seçildi.Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Halil Yılmaz ve listesi 116 oy alırken diğer aday Adnan Kılınç ise...

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:44
Yunak'tan kısa kısa
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KONYA (AA) - Yunak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'na Halil Yılmaz yeniden seçildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Halil Yılmaz ve listesi 116 oy alırken diğer aday Adnan Kılınç ise 99 oy aldı.

Tekrar seçilen Yılmaz, yaptığı konuşmada tüm üyelere teşekkür etti.

Meslektaşlarının beklentilerini tek tek dinleyerek çözüm üreteceklerini ifade eden Yılmaz, " Meslektaşlarımızın hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Seçimden önce ne söylediysek arkasındayız. Verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getireceğiz." dedi

-Kaymakam Cıdıroğlu, yoksul aileleri ziyaret etti

Cıdıroğlu ilk önce Beşışıklı Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Güzel Uğur’u evinde ziyaret etti. Cıdıroğlu, daha sonra ziyaretlerini Çayırbaşı Mahallesi'nde sürdürdü.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özkan Kılınç, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın da bulunduğu ziyaretlerde Cıdıroğlu talepleri dinledi.

Ailelere gereken desteğin verileceğini ifade eden Kaymakam Cıdıroğlu, mahalle halkıyla da sohbet etti.

Mahallelerde yaşayan vatandaşların her alandaki istek ve önerilerine de açık olduklarını belirten Cıdıroğlu, vatandaşların her zaman kendilerini ziyaret edebileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Konya Yunak Ilçesi
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