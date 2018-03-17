Yunak'tan kısa kısa

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü nedeniyle ilçede anma programı düzenlendi.Yunak Piribeyli Ortaokulu öğrencileri tarafından "Onlar öndeler onlar öncüler"...