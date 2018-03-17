Yunak'tan kısa kısa

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl dönümü nedeniyle ilçede anma programı düzenlendi.
Yunak Piribeyli Ortaokulu öğrencileri tarafından "Onlar öndeler onlar öncüler" adlı program İMKB Yibo konferans salonunda düzenlendi.
Programda "Şehit evladının babasına mektubu" adlı piyes ile "Mehmet Toprak Oldu" adlı oratoryo gösterisi yapıldı.
Program yapılan duanın ardından toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.
- Okuma etkinliği yapıldı
Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve protokol üyeleri, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası programı kapsamında Ersoy'un ünlü eseri Safahat'ı ay yıldızlı kareografi düzeninde okudu.
Öğrenciler, öğretmeleri ile günlerce hazırlıklarını sürdürdükleri koreografi boyunca İstiklal Marşı'nı okuyarak "şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.
Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kadir Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada milli şair Ersoy'u yeni nesillere yakından tanıtmayı amaçladıklarını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.