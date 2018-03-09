Yunak'ta üstün performans gösteren katibe başarı belgesi

KONYA (AA) - Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı zabıt katibi Uğur Karagül’ü, adliyedeki soruşturma ve duruşma ile yazı işleri hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sunulması kalite ve standartların yükseltilmesi yargıya güvenin artırılması ve özverili çalışmasından dolayı başarı belgesi verildi.

T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca gönderilen başarı belgesi, Yunak Adalet Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirilen törenle Karagül'e takdim edildi.

Başsavcılık zabıt katibi Uğur Karagül, verimli ve özverili çalışmalarından dolayı Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Keyikci tarafından "başarı belgesi" ile taltif edildi. Belgeyi veren Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Keyikci personelini kutladı.

Personelin çalışma ve gayretlerini takip ettiklerini vurgulayan Başsavcı Keyikci, "Mesleğinde fedakar ve gayretli çalışmalarını esirgemeyen, işini severek yapan değerli personelimiz Uğur Karagül’e teşekkür ediyorum. Çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyorum. Kurumumuza güç katan, adalete hizmet veren, hizmetlerin sunulmasında tüm gayretini sarf eden tüm çalışma arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum." diye konuştu.

Ugur Karagül ise, yaklaşık 5 yıldır Yunak Adliyesi'nde görev yaptığını belirtti.