Yunak’ta trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Yunak'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. (74) yönetimindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Akşehir karayolunun üçüncü kilometresinde, yol yapım çalışmasını fark...

Yunak’ta trafik kazası: 1 yaralı
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KONYA (AA) - Yunak'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. (74) yönetimindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Akşehir karayolunun üçüncü kilometresinde, yol yapım çalışmasını fark etmeyerek menfeze düştü. Kazayı kimse fark etmezken yaklaşık 6 saat baygın kalan sürücü kendine geldiğinde telefonla yakınları arayarak yardım istedi.

Ambulansla Hacı izzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından, Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

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