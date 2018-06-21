Yunak’ta trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Yunak'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Y. (74) yönetimindeki 06 PKE 02 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Akşehir karayolunun üçüncü kilometresinde, yol yapım çalışmasını fark etmeyerek menfeze düştü. Kazayı kimse fark etmezken yaklaşık 6 saat baygın kalan sürücü kendine geldiğinde telefonla yakınları arayarak yardım istedi.
Ambulansla Hacı izzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından, Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.