Yunak'ta trafik kazası: 1 yaralı

KONYA (AA) - Yunak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Turgut Mahallesi'nden Yunak ilçesine doğru seyir halinde olan Kadir Y. idaresindeki 42 U 7623 plakalı otomobil, sürücünün mıcır nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak durdu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kadir Y, olay yerine gelen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından yaralı Kadir Y. Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.