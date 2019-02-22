Yunak'ta seçim güvenliği toplantısı

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme ve seçim güvenliği toplantısı düzenlendi.

Yunak Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Seçim Hakimi Yasin Kurt başkanlığında düzenlenen toplantıda, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin, ilçe genelinde huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrası alınacak tedbirler masaya yatırılarak, okul, cami gibi kamu hizmeti gören yerlere afiş ve pankartlar asılmaması, seçim yerlerinde silahlarla dolaşılmaması gibi konularda uyulması gereken mevzuat hükümleri ile YSK kararlarına değinildi.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Akbulut , seçim güvenliği noktasında sorun yaşanmaması için gerekli olan tüm tedbirlerin alınacağını ifade ederek, seçim sürecinde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluğa izin vermeyeceklerini söyledi.

Seçimin huzur içinde yapılabilmesi için tüm tedbirlerin alınacağını aktaran Akbulut, seçimlerin demokrasi içerisinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları olarak azami dikkat gösterdiklerini söyledi.

Daha sonra toplantıya katılan muhtarlar söz alarak görüşlerinin ifade etti.

Toplantıya Kaymakam Akbulut ve Hakim Kurt’un yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, daire ve kurum amirleri ile muhtar ve muhtar adayları katıldı.