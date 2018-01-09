Yunak’ta Sarıkamış şehitleri anıldı

KONYA (AA) - Yunak’ta Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüş düzenlendi.

Yunak Kent Meydanı önünde başlayan yürüyüş hükumet konağı önünde sona erdi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, tarihimizde zaferler kadar acılarında büyük yer tuttuğunu söyledi.

Tarihimizin Çanakkale'nin derin sularında, Sarıkamış'da dondurucu soğukta dini için vatanı için yitip giden Anadolu çocuklarının hikayesini barındırdığını ifade eden Cıdıroğlu, şunları kaydetti:

"Bıyığı henüz yeni terlemiş gencecik delikanlılar Sarıkamış'ta düşmana değil soğuğa mağlup olmuşlardır. Bu harekat milletimizin hafızasına kazınmış acı bir hatıradır. Sarıkamış şehitleri, yazlık giysiler ve çarıklarla eksi 45 derece bir soğukta kahramanlık destanı yazmışlardır. Mehmetçiğimiz Sarıkamış’ta bütün imkansızlıklara rağmen müthiş bir civanmertlik yapmış, cihattan kaçmamış, düşmana arkasını dönmemiş ve vatanını canı pahasına korumayı bilmiştir.

Acımız derindir. Şehitlerin kefenleri bile yoktu, toprak ve kar onlar için kefendi. Ama bütün zorluklara rağmen askerlerin bedenlerinde can, dizlerinde derman kalmayıncaya kadar geri dönmeyi hiç düşünmediler. Onların torunları olarak biz de onlardan aldığımız güçle devam edeceğiz."

Etkinliğe Yunak Cumhuriyet Savcısı Hasan Dönmez , Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Yunak İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık öğrenciler, öğretmenler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ile vatandaşlar katıldı.



