Yunak'ta resim sergisi açılışı

KONYA (AA) - Yunak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla Yunak Anadolu Lisesi öğrencileri "100. Yıl Anısına 100 Eser" adlı resim sergisini açtı.

19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Yunak Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmenleri Zeynep Türkdoğan ve Emine Türkölmez'in "100.Yıl Anısına 100 Eser " isimli sergisi Anadolu Lisesi Kültür Salonu'nda açıldı.

100 eserin yer aldığı sergide serbest resim çalışmalarının yanı sıra Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlık temaları renklerle tuvale yansıtıldı.

Hazırlanması yaklaşık 2 ay süren sergiyi sanatseverler de dikkatle inceledi.

Hat, ebru, akrilik boya ile tuval çalışmaları, kolaj çalışması, sulu boya, pastel boya, kuru kalem, geri dönüşüm malzemelerinden, gazete kağıdından objeler kozalaktan üç boyutlu çalışmalar ve taş boyama gibi 100 eserin bulunduğu sergi oldukça ilgi gördü.

Açılışına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ile çok sayıda davetlinin katıldığı sergi, daha sonra topluca gezildi.



