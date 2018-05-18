Yunak'ta okuma yazma seferberliği

KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Yunak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılanlara, sertifikaları düzenlenen törenle verildi.
Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programda, 75 yaşındaki Hatice Balkan'a sertifikasını Kaymakam Fatih Cıdıroğlu verdi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.