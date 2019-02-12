Yunak'ta kamu çalışanları için

KONYA (AA) - Yunak Kaymakamlığı, Yunak'ta resmi kurumlarda görev yapan kamu çalışanları için "Temel İlk Yardım Eğitim" kursu düzenledi.

Eğitimde temel ilk yardım yöntem ve teknikleri uygulamalı olarak ele alındı.

Temel İlk Yardım Sağlık Uzmanı Halime Örnek tarafından Yunak Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulunun konferans salonunda verilen iki günlük eğitimde, katılımcılara solunum ve kalp durması, yanık, donma, bilinç bozukluğu, zehirlenme, kırık, kanama, hayvan ısırması ve kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyle yaralıların taşınması gibi birçok olumsuz durumda hızlı ve pratik bir biçimde müdahale etme yetisi kazandırılıyor.

Eğitim boyunca pratik bilgilerin yanı sıra cansız mankenler üzerinde uygulamalı olarak dersler kamu çalışanlarına anlatıldı.

Eğitim sonunda yapılan sınav sonucu Temel İlk Yardım Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 katılımcıya 3 yıl geçerliliği olan sertifika veriliyor.

Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yardım eğitiminin sağlayacağı bilgi ve becerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Herkesin ilk yardım konusunda eğitimli olması gerektiğini ifade eden Akbulut, "İlk yardım bilgisiyle hayatın doğal akışının bir parçası olan kaza ve diğer tehlikeler karşısında uygulanacak tedbirlerle insanı hayata bağlama imkanı sağlayacak." dedi.

Eğitime ilçenin Kaymakamı Akbulut'un yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve şube müdürleri katıldı.



