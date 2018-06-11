Yunak'ta Kadir Gecesi programı

KONYA (AA) - Yunak ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi tarafından Yunak Kent Meydanı'nda düzenlenen Kadir Gecesi programında 3 bin kişilik iftar yemeği hazırlandı.

Programa, Yunak Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, AK Parti Konya milletvekili adayı Orhan Erdem, MHP Konya milletvekili adayı Salih Akça ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından programda sema gösterisi düzenlendi.